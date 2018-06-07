Госдеп США научит украинские СМИ воевать с Россией?

Госдепартамент Соединенных штатов Америки заинтересовался ситуацией, сложившейся вокруг средств массовой информации на Украине. Вашингтон объявил о необходимости "налаживания контакта" между украинскими и американскими журналистами, а также решил "обучить" украинских журналистов.

Обучение украинских журналистов займет ни много ни мало целый год. На это из государственного бюджета США будут направлены 400 тысяч долларов.

Официально целью проекта американское правительство называет создание, поддерживание и развитие долгосрочных отношений между представителями американских и украинских СМИ. Отмечается, что контакт будет налаживаться между американскими и украинскими средствами массовой информации сопоставимой величины.

Что же это может означать на самом деле? Соединенные штаты Америки, как и абсолютно все другие государства, ничего не делают просто так — следовательно, и это их начинание несет для них какую-то выгоду. Возможно, Вашингтон собирается обучить украинских журналистов работать против Российской федерации, в угоду своих интересов.

Предполагается, что в рамках сотрудничества американские специалисты в сфере СМИ будут заниматься повышением квалификации своих украинских коллег как из печатных средств массовой информации и интернет-изданий, так и работников радио.

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