Cотрудница Белого дома Келли Сэдлер, неудачно пошутившая про Маккейна, ушла из администрации президента США.
По данным The Hill, Сэдлер сказала про сенатора Джона Маккейна, что "он все равно умирает" и его мнение не имеет значения. При этом журналисты не уточнили, была Сэдлер уволена или ушла по собственному желанию.
Сообщается, что в администрации обсуждался переход Сэдлер из департамента коммуникации в какое-нибудь другое ведомство. Как пишет The Washington Postпричиной увольнения Сэдлер стали не сами ее высказывания, а разногласия с руководством из-за последовавшей реакции.
Отметим, что после публикаций об этом ни Сэдлер, ни представители Белого дома публично не высказали сожаления по поводу случившегося. По данным СМИ, Сэдлер в частной беседе извинилась перед дочерью Маккейна.
81-летний сенатор Джон Маккейн был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году у него обнаружили агрессивную форму рака мозга.
Сейчас Маккейн продолжает курс химиотерапии. В июле этого года врачи обнаружили у сенатора глиобластому - крайне агрессивную форму опухоли головного мозга.
Врачи отмечают, что шансы на выздоровление Маккейна составляют около 14%. Политик признался, что "с благодарностью проживает каждый оставшийся ему день" после того, как узнал о своём страшном заболевании.
По его словам, "одни говорят 3%, другие - 14%. Вы понимаете, что это крайне негативный прогноз". Сенатор также подчеркнул, что доволен работой врачей и намерен в ближайшее время "праздновать жизнь и благодарить за все хорошее в ней".
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