The Hill: Трамп уволил сотрудницу, отправившую Маккейна "умирать"

Cотрудница Белого дома Келли Сэдлер, неудачно пошутившая про Маккейна, ушла из администрации президента США.

По данным The Hill, Сэдлер сказала про сенатора Джона Маккейна, что "он все равно умирает" и его мнение не имеет значения. При этом журналисты не уточнили, была Сэдлер уволена или ушла по собственному желанию.

Сообщается, что в администрации обсуждался переход Сэдлер из департамента коммуникации в какое-нибудь другое ведомство. Как пишет The Washington Postпричиной увольнения Сэдлер стали не сами ее высказывания, а разногласия с руководством из-за последовавшей реакции.

Отметим, что после публикаций об этом ни Сэдлер, ни представители Белого дома публично не высказали сожаления по поводу случившегося. По данным СМИ, Сэдлер в частной беседе извинилась перед дочерью Маккейна.

81-летний сенатор Джон Маккейн был переизбран в 2016 году на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году у него обнаружили агрессивную форму рака мозга.

Сейчас Маккейн продолжает курс химиотерапии. В июле этого года врачи обнаружили у сенатора глиобластому - крайне агрессивную форму опухоли головного мозга.

Врачи отмечают, что шансы на выздоровление Маккейна составляют около 14%. Политик признался, что "с благодарностью проживает каждый оставшийся ему день" после того, как узнал о своём страшном заболевании.

По его словам, "одни говорят 3%, другие - 14%. Вы понимаете, что это крайне негативный прогноз". Сенатор также подчеркнул, что доволен работой врачей и намерен в ближайшее время "праздновать жизнь и благодарить за все хорошее в ней".

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