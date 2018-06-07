Членам британской Палаты лордов теперь нельзя кричать и спать

Запретить лордам спать во время заседаний в британском парламенте решили официально. Власти выпустили соответствующий документ, в котором изложены правила поведения для членов Палаты Лордов. Об этом сообщает The Times.

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Так, пожурить политиков решили не только за сон на рабочем месте. В документе отметили, что в последнее время для лордов стали нормой громкие разговоры и крики во время дебатов. Все это неприемлемо для членов верхней палаты парламента. Политики должны соответствовать своему высокому положению, в том числе соблюдая рамки приличия, считают авторы документа.

Свой пост за нарушение правил приличия чуть не потерял заместитель министра по международному развитию Майкл Бейтс. В феврале этого года он опоздал на заседание палаты Лордов. Однако его отставку отказалась принять Тереза Мэй.

Но опоздание Бейтса - это всего лишь «цветочки» по сравнению с выходкой бывшего вице-спикера. В 2015 году он лишился должности после того, как The Sun опубликовала видео, где политик в компании двух проституток нюхал кокаин.

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