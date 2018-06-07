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Россия и Украина - на дне списка миролюбивых стран

Мир

 

Россия и Украина - на дне списка миролюбивых стран. 387799.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Существует такой интересный индекс, как "Индекс миролюбивости стран". Этот рейтинг характеризует уровень безопасности проживания в той или иной стране. Вышеупомянутый индекс на 2018 год дал довольно любопытные результаты — Россия, как и Украина, оказались на дне этого самого списка.

Российская федерация вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, заняв 154-е место в рейтинге. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: безопасность в обществе, уровень преступности в стране, актуальные конфликты с другими странами и степень милитаризации государства.

В рейтинге списка самых миролюбивых стран за 2018 год Россия оказалась чуть выше таких стран, как Сирия, Йемен, Конго, Ливия, Сомали, Центральноафриканская республика, Ирак, Южный Судан и Афганистан.

Недалеко в списке ушла и Украина — географические соседи России заняли 154-е место. По соседству с Северной Кореей, Турцией и Нигерией.

Если говорить о странах СНГ, то стоит отметить, что, по сравнению с Российской федерацией, если верить "Индексу миролюбивости стран", гораздо лучше. Белоруссия, например, "застолбила" за собой 101 место, а Казахстан — аж 70-е.

Наиболее миролюбивыми странами в мире оказались Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия. Большинство из этих стран имеют также очень высокие показатели уровня жизни в стране.

Как отметили составители рейтинга, в общем и целом, к сожалению, уровень миролюбия на планете снизился. Эксперты отметили, что такая тенденция наблюдается уже четвертый год подряд.

Если говорить не о странах, а о регионах в целом, то самыми неблагополучными и опасными являются Северная Африка и Ближний Восток.

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Темы СНГ Россия Европа Украина индекс миролюбивости стран
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