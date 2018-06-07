Россия завоюет Украину за пару дней

Фото: mil.ru

Бывший генеральный секретарь НАТО поделился своим мнением по поводу того, чем бы закончилось открытое военное противостояние России и Украины. Андерс Фог Расмуссен заявил, что в случае войны российские вооруженные силы захватили бы территорию Украины буквально за несколько дней.

Расмуссен отмечает, что за последние годы Украина нарастила мощь своих вооруженных сил. Но экс-генсек Североатлантического альянса считает, что это не помешает Российской федерации одержать верх над Украиной. Андерс Фог Расмуссен заявил, что при желании России бы удалось совершить это за пару дней.

Бывший глава Североатлантического альянса также сказал, что страны-члены НАТО всегда готовы к атаке со стороны России. Это и не удивительно — в последние годы наблюдается тенденция к наращиванию военной мощи Запада на границах с Россией. Но Расмуссен также отметил, что открытая военная конфронтация — не единственный путь решения взаимного недопонимания, что возникло между Российской федерацией и странами Запада. Экс-генсек НАТО добавил, что, по его мнению, наилучший способ поддержания мира заключается в сдерживании потенциального соперника.

Также Андерс Фог Расмуссен высказался и о возможности вступления России в Североатлантический союз. Расмуссен поделился мнением, что при определенном благоприятном стечении обстоятельств у России есть все шансы присоединиться к альянсу. Конечно, при условии наличия такого желания со стороны Москвы.

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