В США рассказали о беззащитности перед российскими "Кинжалами"

Военные США заявили о своем беспокойстве по поводу заступления российских МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на боевое дежурство.

mil.ru

Как пишет Military Watch, в Пентагоне пояснили, что фактически у США нет защиты от российского гиперзвукового оружия.

По данным экспертов, американская армия не может противостоять оружию, развивающему скорость более трех Махов, в то время как новейшие российские ракеты могут достигать пяти, десяти и даже 20 Махов.

Военачальники также отмечают, что США не способны справиться даже с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD.

Не так давно "Правда.Ру" сообщала о том, что МиГ-31 оптимизирован для перевозки чрезвычайно тяжелых ракет, а его высокая скорость отлично подходит для развертывания "Кинжала". Запуск ракеты происходит на высоте более десяти километров.

Ранее министерство обороны России представило видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Запись опубликована в YouTube.

ВКС России совершили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал". Ракета поразила цель на полигоне. Минобороны РФ сообщило, что с задачей справился экипаж истребителя МиГ-31 ВКС. Он вылетел с аэродрома в Южном военном округе в рамках несения опытно-боевого дежурства.

По итогам пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели "Кинжала".

"Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - отметили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что с начала 2018 года экипажами авиакомплекса "Кинжал" совершено 250 полетов. Отмечается, летный состав подготовлен в полном объеме и готов работать днем и ночью в различных метеоусловиях.

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