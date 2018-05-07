Британские беспилотники используют вакуумные бомбы в Сирии

Министерство обороны Великобритании признало использование спорных термобарических ракет в Сирии.

Отметим, что правозащитные группы считают эти ракеты "неизбирательными". Таким образом, дроны королевских ВВС использовали оружие, часто называемое "вакуумными бомбами", поскольку они всасывают кислород в мощный взрыв.

Такое оружие было использовано в Сирии в январе и феврале этого года, показал запрос FOI. Ракеты взрываются, высасывая кислород из окружающей среды, чтобы создать высокотемпературный и чрезвычайно мощный взрыв.

В отличие от обычных взрывчатых веществ, которые наносят повреждения осколками, взрывное действие термобарического оружия приводит к повреждению внутренних органов, в том числе легких.

Установлено, что беспилотники RAF MQ-9 Reaper выпустили 19 ракет AGM-114N в январе и феврале этого года. Британское правительство в прошлом отказывалось признавать, что использовало это оружие в бою.

Как пояснил научный сотрудник Королевского Института Объединенных служб Джастин Бронк, термобарическое оружие создает взрыв значительно больший, чем обычное оружие аналогичного размера.

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