Министерство обороны Великобритании признало использование спорных термобарических ракет в Сирии.
Отметим, что правозащитные группы считают эти ракеты "неизбирательными". Таким образом, дроны королевских ВВС использовали оружие, часто называемое "вакуумными бомбами", поскольку они всасывают кислород в мощный взрыв.
Такое оружие было использовано в Сирии в январе и феврале этого года, показал запрос FOI. Ракеты взрываются, высасывая кислород из окружающей среды, чтобы создать высокотемпературный и чрезвычайно мощный взрыв.
В отличие от обычных взрывчатых веществ, которые наносят повреждения осколками, взрывное действие термобарического оружия приводит к повреждению внутренних органов, в том числе легких.
Установлено, что беспилотники RAF MQ-9 Reaper выпустили 19 ракет AGM-114N в январе и феврале этого года. Британское правительство в прошлом отказывалось признавать, что использовало это оружие в бою.
Как пояснил научный сотрудник Королевского Института Объединенных служб Джастин Бронк, термобарическое оружие создает взрыв значительно больший, чем обычное оружие аналогичного размера.
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