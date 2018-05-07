Премьер-министр из ФРГ призвала снять санкции против России

Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что снятие взаимных санкций отвечает интересам и России, и Германии.

По ее словам, отмену санкций и диалог с Москвой поддерживают не только восточные немцы, но и "большинство жителей всей Германии". Швезиг пояснила, что обе стороны должны "сблизиться друг с другом", однако Россия также обязана "внести свой вклад".

Политик также добавила, что санкции затрагивают в первую очередь сельское хозяйство Германии. Швезиг подчеркнула, что необходим консенсус в отношении антироссийских санкций с представителями других партий.

"Например, со мной солидарен мой коллега Райнер Хазелофф из Саксонии-Ангальт. Он также хочет снятия взаимных санкций. Сотрудничество в экономике лучше, чем изоляция", — отметила премьер.

"ПравдаРу" ранее сообщила, что Германия оказалась в самом тяжелом положении из-за санкций, так как пытается "наказать" Россию и одновременно поддерживать торгово-экономические связи. На Германию приходится почти 40% суммарных потерь от санкций.

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