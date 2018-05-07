Жена российского летчика Константина Ярошенко после последнего разговора с мужем заявила, что он может не выдержать месяц в карцере.
Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", рассказал супруге Виктории, что на фоне ухудшающегося состояния здоровья не выдержит месяц в карцере.
По данным СМИ, 5 мая администрация тюрьмы разрешила россиянину, находящемуся уже более пяти суток в изоляторе, позвонить семье.
В генконсульстве России в США сообщили, что в спецблок Константин Ярошенко якобы был помещен из-за конфликта с другим заключенным.
Виктория Ярошенко пояснила, что муж поздравил ее с наступающим днем рождения и пожелал дочери Кате хорошо сдать экзамены. Она добавила, что 30 апреля после очередного посещения врача охранники зашли в камеру и без объяснения причин забрали россиянина в карцер.
Напомним, российский журналист Сергей Доренко в беседе с "Правдой.Ру" несколько раз повторил, что ни Бут, ни Ярошенко не нужны России ни при каких обстоятельствах, а сам факт возможного обмена с кем-угодно выглядит смехотворно.
Он добавил в интервью "Правде.Ру", что Бут - это "попалившийся торговец оружия, который нам нафиг не нужен", а Ярошенко - "попалившийся чувак, который собирался перевозить наркотики".
После этого Сергей Доренко высказал свое недоумение тем, зачем эти люди могут вообще понадобиться России.
Напомним, Виктор Бут в США получил 25 лет тюрьмы, а Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.