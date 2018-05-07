Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере

Жена российского летчика Константина Ярошенко после последнего разговора с мужем заявила, что он может не выдержать месяц в карцере.

Фото: ruffnews.ru

Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме "Форт-Дикс", рассказал супруге Виктории, что на фоне ухудшающегося состояния здоровья не выдержит месяц в карцере.

По данным СМИ, 5 мая администрация тюрьмы разрешила россиянину, находящемуся уже более пяти суток в изоляторе, позвонить семье.

В генконсульстве России в США сообщили, что в спецблок Константин Ярошенко якобы был помещен из-за конфликта с другим заключенным.

Виктория Ярошенко пояснила, что муж поздравил ее с наступающим днем рождения и пожелал дочери Кате хорошо сдать экзамены. Она добавила, что 30 апреля после очередного посещения врача охранники зашли в камеру и без объяснения причин забрали россиянина в карцер.

Напомним, российский журналист Сергей Доренко в беседе с "Правдой.Ру" несколько раз повторил, что ни Бут, ни Ярошенко не нужны России ни при каких обстоятельствах, а сам факт возможного обмена с кем-угодно выглядит смехотворно.

Он добавил в интервью "Правде.Ру", что Бут - это "попалившийся торговец оружия, который нам нафиг не нужен", а Ярошенко - "попалившийся чувак, который собирался перевозить наркотики".

После этого Сергей Доренко высказал свое недоумение тем, зачем эти люди могут вообще понадобиться России.

Напомним, Виктор Бут в США получил 25 лет тюрьмы, а Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам.