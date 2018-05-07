Украинка настучала в СБУ на детей за отдых в "украинском" Крыму

На Украине журналистка Екатерина Маденс выразила возмущение отдыхом одесских школьников в Крыму.

Маденс в Facebook обратила особое внимание на школьников из Одессы, поехавших отдыхать в Крым.

По ее словам, "что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?".

Она также обнародовала фотографии, взятые из группы туристического кружка в Ришельевском лицее. На них школьники и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага, горного массива в южной части полуострова.

Часть комментаторов назвала ситуацию "отвратительной" и "однозначно непатриотичной", но были и те, кто отметили, что поездку организовали родители, а они сами вправе решать, куда их детям ездить или не ездить.

Прозвучал также вопрос: "Почему все орут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя?"

"Правда.Ру" ранее сообщала, что фотографии рекламных щитов появились в Facebook киевского блогера Антона Ходзы. На сегодняшний день на границе размещены 20 плакатов с призывами к захвату полуострова.

По словам Ходзы, цель акции - "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".

Он также добавил, что плакаты посвящены 100-летию "освободительного похода" на полуостров. В данном случае речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской народной республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь.

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