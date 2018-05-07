Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинка настучала в СБУ на детей за отдых в "украинском" Крыму

Мир

На Украине журналистка Екатерина Маденс выразила возмущение отдыхом одесских школьников в Крыму. 

Украинка сдала СБУ школьников за отдых в Крыму. 386672.jpeg

Маденс в Facebook обратила особое внимание на школьников из Одессы, поехавших отдыхать в Крым. 

По ее словам, "что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?".

Она также обнародовала фотографии, взятые из группы туристического кружка в Ришельевском лицее. На них школьники и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага, горного массива в южной части полуострова.

Часть комментаторов назвала ситуацию "отвратительной" и "однозначно непатриотичной", но были и те, кто отметили, что поездку организовали родители, а они сами вправе решать, куда их детям ездить или не ездить. 

Прозвучал также вопрос: "Почему все орут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя?"

"Правда.Ру" ранее сообщала, что фотографии рекламных щитов появились в Facebook киевского блогера Антона Ходзы.  На сегодняшний день на границе размещены 20 плакатов с призывами к захвату полуострова.  

По словам Ходзы, цель акции - "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".

Он также добавил, что плакаты посвящены 100-летию "освободительного похода" на полуостров. В данном случае речь идет  о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской народной республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь.

Читайте больше:

Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы крым украина школьники
Обсудить
Актуальная аналитика
Facebook
Facebook обвинили в пособничестве терроризму
Формула небес
Астролог: рожденные 06.05 заботливы
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Читательский топ
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Новости Все >
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Цена квартир с видом на Тверскую доходит до 620 млн рублей
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Оренбург за 12 рублей спасет дюжину памятников
Названа главная угроза после потери любимого человека
Четвертая инаугурация Путина. Прямая трансляция
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Евросоюз
Неожиданно: кто не даст Брюсселю расправиться с Чехией
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Власть
Нелюбовь: почему не ценят Россию и стоит ли из-за этого убиваться
Мир
Названа "поворотная точка", изменившая отношение Путина к Западу
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Мир
Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась

Власти Китая заявили, что социализм доказал свою жизнеспособность и эффективность в преодолении многочисленных вызовов, с которыми приходилось сталкиваться китайскому народу.

Названо единственное средство спасения Китая. Россия от него отказалась
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма
Мир
Литовского президента Грибаускайте не позвали на инаугурацию Путина
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 06.05 заботливы Соломон Соловьев Любовь Степушова "Джавелины" поставлены Украине под "зеленку" Любовь Степушова Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс
Комментарии
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Украинка настучала в СБУ на детей за отдых в "украинском" Крыму
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
Украина снова мечтает отобрать "невозможный" Крымский мост
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Новейшие системы российских вооружений покажут в действии
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Названа "поворотная точка", изменившая отношение Путина к Западу
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался