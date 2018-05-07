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iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира

Мир

Последний опрос жителей Европы показал, что в Германии, Франции и Италии многие считают Владимира Путина самым сильным мировым лидером.

iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира. 386671.jpeg

Социологи пришли к такому выводу после опроса, проведенного французской  компанией IFop по заказу агентства Sputnik. Выяснилось, что 34% немцев, столько же французов и 38% итальянцев считают Путина сильнейшим лидером в мире.

Что характерно, такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Следующим за Путиным по влиятельности в мире считает Дональд Трамп, за которого отдали голова  25% жителей Франции, 27%  немцев и 29% итальянцев. Стльным лидером Трампа считают 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин - его назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Количество сторонников и даже поклонников российского президента растет и за рубежом. Путин вошел в шорт-лист "людей года" Time. Однако человеком года выбрали Дональда Трампа.

Владимир Путин уже признавался авторитетным американским изданием главной персоной года - в 2007 году. Французское агентство AFP включило президента России Владимира Путина в тройку наиболее влиятельных политиков, кроме того Foreign Policy снова включил Путина в рейтинг "глобальных мыслителей" планеты.

Также Forbes уже третий год подряд называет Владимира Путина самым влиятельным в мире человеком - при этом Обама остается далеко позади. Американский политолог Дуглас Шон заявил, что "в некотором смысле победитель президентских выборов 2016 года уже ясен - это Владимир Путин".

Напомним, издание  Foreign Policy в конце 2015 года пополнил список главных мировых мыслителей фамилией российского президента Владимира Путина.

В этот список издание решило его внести за "роль миротворца", о которой часто упоминают в последнее время многие мировые СМИ, высоко оценивая вклад Путина в борьбу с мировым терроризмом.

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Темы опрос европа владимир путин
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