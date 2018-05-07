О судьбе Крымского моста на днях одиозно высказался украинский журналист Матвей Ганапольский.
По его словам, прозвучавшим в эфире украинского "Пятого канала", Украина сможет использовать мост по своему назначению, когда Крым "вновь вернется Киеву".
Ганапольский объяснил, что "когда Крым станет украинским", то жители страны получат возможность пользоваться данной переправой по своему усмотрению. Также Ганапольский говорил о дружбе и совместном пользовании сооружением.
Раз Россия строит мост за свой счет, то и проблемы никакой нет, пояснил Ганапольский. При этом движение по мосту откроется уже в ближайшее время с явным опережением сроков.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.
Отметим, что железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.
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Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.