Чтобы не было войны: объяснен запрет "Джавелинов" на Донбассе

Мировые эксперты обсуждают, чем продиктован запрет США украинским военным использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе.

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Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что таким образом Вашингтон пытается избежать обострения отношений с Россией.

По мнению эксперта, США не рвутся и дальше обострять положение вещей с Россией, неоднократно критиковавшей их поставку Киеву. Тем не менее, США поставили ПРК Украине просто в целях рекламы и демонстрации силы.

Коровин в беседе с телеканалом RT подчеркнул, что "нынешняя ситуация в американских элитах довольно сложная в связи с тем, что существуют две позиции относительно ситуации в Донбассе".

Он отметил, что одна их них озвучивается либералами из Демократической партии, и заключается в необходимости силового решения с помощью всех имеющихся средств. Она и являлась лоббистом поставки Javelin в пользу нынешних украинских властей.

Со своей стороны, единомышленники Дональда Трампа оставляют за собой возможность "поладить с Россией" и ограничивают применение оружия на Украине.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "Прямой"объяснил, почему американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Туки, есть "условие - не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".

Тука также добавил, что запрет могут отменить "в любой момент". "Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок", - приводят СМИ слова чиновника.

Напомним, недавно американские СМИ сообщили об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin в количестве 35 пусковых блоков и 220 ракет к ним. Причем затем последовали уточнения, что комплексы не будут направлены в зону так называемой АТО - якобы из опасений, что они могут попасть в руки ополченцев.

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