Конгресс США опубликует 3000 объявлений из ФБ ради Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей конгресса США ради "разоблачения" президента США Трампа намерен опубликовать около трёх тысяч рекламных объявлений из Facebook, которые якобы были оплачены связанными с Россией организациями. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники,сообщает Russia Today

Источники заявили, что 3000 объявлений в ФБ, купленные организацией Internet Research Agency ("Агентство по изучению Интернета", Санкт-Петербург) , которые, по мнению политиков и политологов США, оказали решающее влияние на победу Трампа, могут быть опубликованы уже в течение наступившей недели.

Основатель соцсети Марк Цукеберг, которому аж два дня пришлось отвечать на неприятные вопросы конгрессменов, в середине апреля заявил, что на сегодня более 270 аккаунтов и страниц, находящихся под контролем Internet Research Agency, заблокированы в Facebook. Марк Цукерберг назвал блокировку страниц "важным шагом в защиту честных выборов", передает РИА Новости.

При этом сколько рекламных объявлений было опубликовано в ФБ в поддержку Хиллари Клинтон - этот вопрос конгрессменов не интересовал.

Несмотря на уверения американких СМИ о скорой публикации "российского компромата", все-таки срок публикаций объявлений может быть сдвинут, так как члены Демократической партии и представители Facebook все еще обсуждают,стоит ли обнародовать информацию и о пользователях, ставивших лайки, делавших репосты и комментировавших эти объявления. Очевидно, что это никакая не охота на ведьм, а исключительно тоже "важный шаг в защиту честных выборов".

Отмечается, что с помощью кэша будут показаны изображения "тех самых" объявлений, на какие группы они были направлены, их стоимость, а также сколько пользователей их просмотрели.

В декабре 2017 года Facebook, заглаживая свою вину перед Конгрессом, ФБР и ЦРУ, даже запустил портал, который позволяет пользователям проверить, следили ли они за «российской рекламой».