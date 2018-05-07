Китай заблокировал полмиллиарда крамольных сообщений в соцсетях

Руководство китайской социальной сети WeChat заблокировало 500 млн сообщений, заявив о ее недостоверности.

Фото: flickr.com

В докладе Китайской академии телекоммуникационных исследований при министерстве промышленности и информационных технологий говорится, что соцсеть пресекла "слухи более 500 миллионов раз, опубликовали 40 списков слухов, перенаправили более 1,2 миллиона запросов и наказали более 180 тысяч официальных аккаунтов".

При этом сообщается, что почти 20 млн человек начали пользоваться мини-программой "Помощник опровержения слухов".

Как сообщала "Правда.Ру", теперь на сайте МИД России появился специальный раздел "фейковых новостей". В этой спецрубрике будут собраны примеры материалов публикаций, которые недостоверно преподносят информацию о России. Официальный запуск рубрики дан, и с первой подборкой фейковых новостей можно уже ознакомиться на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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