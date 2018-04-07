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Источник Правда.Ру

Россия настаивает на встрече с Джонсоном для обсуждения "дела Скрипаля"

Мир

МИД России направил ноту в МИД Британии с просьбой организовать встречу с министром Борисом Джонсоном. Дипломаты хотят обсудить с британцами ситуацию с "отравлением Скрипалей", пишет РИА Новости.

Россия настаивает на встрече с Джонсоном для обсуждения "дела Скрипаля". Россия настаивает на встрече с Джонсоном для обсуждения дела Ск
Фото: REX

"Как представляется, давно назрела встреча посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений, а также расследования инцидента в Солсбери. В этой связи Яковенко направил Джонсону личную ноту", — сообщил представитель пресс-службы посольства.

Тем более, что британские СМИ уже сообщили о том, что Сергей Скрипаль пришел в себя, быстро идет на поправку и может разговаривать. Он бы мог пролить свет на происходящее, если, конечно, заинтересован в этом сам.

Пока же российское посольство не может дать "удовлетворительную оценку текущему уровню сотрудничества" с британским внешнеполитическим ведомством.

"Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в самое ближайшее время", — сказал дипломат.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Британии обосновали отказ в выдаче визы родственнице Сергея Скрипаля Виктории. Оказалось, консул не видит достаточных оснований для ее приезда к родственникам.

"А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита D) Не доказано достаточное наличие средств", — публикует отрывок из уведомления ВВС.

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