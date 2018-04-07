ЕС лишает Молдавию обещанных 100 миллионов евро

Евросоюз решил заблокировать выдачу Молдавии обещанных 100 миллионов евро, пока страна не разберется с коррупцией. Средства будут заморожены, так как Молдавия не выполнила условий для их получения, сообщает "Блокнот. Молдова".

"Мы готовы предоставить деньги. Это то, что нужно сделать для страны, находящейся в непосредственной близости от ЕС, чтобы способствовать повышению стабильности — как в сфере экономики, так и в сфере безопасности. Но такое возможно при определенных условиях", — сообщил депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан в интервью The Guardian.

ЕС обеспокоен высоким уровнем коррупции в Молдавии, особенно после грандиозного банковского скандала. Румынский депутат назвал это происшествие "кражей века", когда в 2012–2013 годах из банковской системы Молдовы был выведен 1 млрд долларов, это составляет около 13% от ВВП, что является огромной суммой для одной из беднейших стран Европы.

Украденные средства не были возвращены, и полная версия отчета о расследовании не была опубликована. Как отметила Европейская комиссия, это "вызывает сомнения в реальном желании наказать виновных в этом мошенничестве".

Евродепутаты также высказали недовольство нынешним избирательным законом Молдовы. В отчете той же Венецианской комиссии указано: он может стать причиной того, что местные избранники подпадут под влияние олигархов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спикер парламента Молдовы Андриан Канду и председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратились с открытым письмом к главам парламентов европейских стран. Политики заявили об опасности российского проекта и предупредили Европу о том, что она станет еще более зависимой от России и уязвимой.

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