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Источник Правда.Ру

ЕС лишает Молдавию обещанных 100 миллионов евро

Мир

Евросоюз решил заблокировать выдачу Молдавии обещанных 100 миллионов евро, пока страна не разберется с коррупцией. Средства будут заморожены, так как Молдавия не выполнила условий для их получения, сообщает "Блокнот. Молдова".

ЕС лишает Молдавию обещанных 100 миллионов евро. ЕС лишает Молдавию обещанных 100 миллионов евро

"Мы готовы предоставить деньги. Это то, что нужно сделать для страны, находящейся в непосредственной близости от ЕС, чтобы способствовать повышению стабильности — как в сфере экономики, так и в сфере безопасности. Но такое возможно при определенных условиях", — сообщил депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан в интервью The Guardian.

ЕС обеспокоен высоким уровнем коррупции в Молдавии, особенно после грандиозного банковского скандала. Румынский депутат назвал это происшествие "кражей века", когда в 2012–2013 годах из банковской системы Молдовы был выведен 1 млрд долларов, это составляет около 13% от ВВП, что является огромной суммой для одной из беднейших стран Европы.

Украденные средства не были возвращены, и полная версия отчета о расследовании не была опубликована. Как отметила Европейская комиссия, это "вызывает сомнения в реальном желании наказать виновных в этом мошенничестве".

Евродепутаты также высказали недовольство нынешним избирательным законом Молдовы. В отчете той же Венецианской комиссии указано: он может стать причиной того, что местные избранники подпадут под влияние олигархов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спикер парламента Молдовы Андриан Канду и председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратились с открытым письмом к главам парламентов европейских стран. Политики заявили об опасности российского проекта и предупредили Европу о том, что она станет еще более зависимой от России и уязвимой.

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