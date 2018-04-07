Киргизы сдали молдаванам международный аэропорт в аренду

В Киргизии международный аэропорт в Бишкек странным образом оказался в аренде у молдавского бизнесмена Илану Шору. Об этом стало известно на заседании киргизского парламента, разразился большой скандал, пишет "Блокнот. Молдова".

Фото: Блокнот. Молдова

Вне себя от возмущения депутаты доказывали, что сдавать госпредприятие, которое должно приносить в госказну неплохие деньги, просто нельзя. К тому же бюыл задан логичный вопрос: почему именно молдавский бизнесмен заслужил такие привилегии? Молдаванин получил в распоряжение все заведения общепита в аэропорту, вся прибыли пойдет ему в карман, а не на дома престарелых или инвалидам, как того хотели бы депутаты.

Киргизский парламент потребовал представить отчет от правительства, на каком основании молдаванину был сдан аэропорт.

Международный аэропорт Манас расположен в столице Киргизии, городе Бишкек. В октябре 1974 года он принял первый самолет — Ил-62 с председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным на борту. До 2014 года в аэропорту располагалась авиабаза и центр транзитных перевозок ВВС США "Манас".Ранее "Правда.Ру" сообщала, что база НАТО в аэропорту "Манас" была официально передана киргизскому правительству. Командующий базой полковник Джон Миллард вручил "символический ключ" от базы представителю командования Киргизии.

Все американские военнослужащие, базирующиеся на базе НАТО в аэропорту "Манас" в столице Киргизии, покинули территорию республики, заявила посол Соединенных Штатов в республике Памела Спратлен.

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