Японец 20 лет продержал родного сына в клетке

В Японии полиция задержала 73-летнего жителя города Санда, который держал своего 42-летнего сына в клетке более, чем 20 лет. Мужчина заявил, что у сына якобы есть проблемы с психикой, сообщает NHK.
Сын жил в оборудованной кондиционером небольшой пристройке к дому, где отец установил деревянную клетку длиной 1,8, шириной 0,9 и высотой 1 м. На полу в ней были разложены подстилки для животных, а дверь закрывалась на навесной замок.
Раз в два дня отец разрешал сыну есть в доме и принимать ванну. О происходящем стало известно в январе, когда сотрудник органов опеки приходил к нему, чтобы задать вопросы, связанные с его покойной женой.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США в Калифорнии добропорядочная на вид супружеская пара оказалась семейкой монстров. 49-летняя Луиза и 57-летний Девид Терпин из города Перрис арестованы за многочисленные издевательства над своими 13 детьми.
Супруги держали прикованными на цепях своих детей в возрасте от 2 до 29 лет. Дети сидели в жутком, темном, вонючем помещении, одной из дочерей удалось вырваться из плена и обратиться в полицию. 17-летней девушке вначале не поверили. В доме ее родителей была зарегистрирована частная школа, глава семьи числился там директором.
Читайте также:
Родители в наказание держали детей на цепи
Отец держал на цепи шестилетнего сына
Жительница Кубани три месяца держала дочь на цепи
Госдеп ослеп после зеркальных мер России по высылке дипломатов, и последовало предложение восстановить статус-кво. Надо ли России идти навстречу?
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса.
Президент России Владимир Путин заявил, что у россиян есть код, который делает их особенными людьми.