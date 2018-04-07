Японец 20 лет продержал родного сына в клетке

В Японии полиция задержала 73-летнего жителя города Санда, который держал своего 42-летнего сына в клетке более, чем 20 лет. Мужчина заявил, что у сына якобы есть проблемы с психикой, сообщает NHK.

Сын жил в оборудованной кондиционером небольшой пристройке к дому, где отец установил деревянную клетку длиной 1,8, шириной 0,9 и высотой 1 м. На полу в ней были разложены подстилки для животных, а дверь закрывалась на навесной замок.

Раз в два дня отец разрешал сыну есть в доме и принимать ванну. О происходящем стало известно в январе, когда сотрудник органов опеки приходил к нему, чтобы задать вопросы, связанные с его покойной женой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США в Калифорнии добропорядочная на вид супружеская пара оказалась семейкой монстров. 49-летняя Луиза и 57-летний Девид Терпин из города Перрис арестованы за многочисленные издевательства над своими 13 детьми.

Супруги держали прикованными на цепях своих детей в возрасте от 2 до 29 лет. Дети сидели в жутком, темном, вонючем помещении, одной из дочерей удалось вырваться из плена и обратиться в полицию. 17-летней девушке вначале не поверили. В доме ее родителей была зарегистрирована частная школа, глава семьи числился там директором.

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