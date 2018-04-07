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Источник Правда.Ру

Британия объяснилась, почему Виктории Скрипаль отказано в визе

Мир

Власти Британии обосновали отказ в выдаче визы родственнице Сергея Скрипаля Виктории. Оказалось, консул не видит достаточных оснований для ее приезда к родственникам.

Британия объяснилась, почему Виктории Скрипаль отказано в визе. Британия объяснилась, почему Виктории Скрипаль отказано в визе
Фото: REX

"А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита D) Не доказано достаточное наличие средств", — публикует отрывок из уведосления ВВС.

Не доказано достаточное наличие средств", — говорится ответе консульского отдела.

Британия также решила, что безработная Виктория, которая в анкете указала отсутствие доходов и сбережений, не может приехать в королевство.

Виктория подтвердила, что ей отказано в визе. И добавила, что после единственного телефонного разговора с Юлией на связь с родственниками ей выйти не удается.

Российское посольство в Лондоне отметило, что подобные действия говорят о том, что Великобритании есть, что скрывать.

"Мы наблюдаем ситуацию, когда Сергей и Юлия Скрипаль, как сообщается, восстанавливаются, остаются скрытыми от общественности, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать", -- приводит слова дипломатов ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.

При этом Виктория Скрипаль сомневалась в том, что ей удастся получить визу. Впрочем, такой вариант можно было предполагать — в британской прессе, например, звучали предположения, что Викторию российские власти собираются использовать как "таран", чтобы добраться до Юлии. Как известно, власти Британии отказывают российским дипломатам в консульском доступе.

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