Названа самая красивая в мире банкнота

Международное общество банкнот признало самой красивой в мире за 2017 год швейцарскую купюру в 10 франков. Она является частью нового выпуска Центрального банка Швейцарии, сообщается на сайте организации.

Фото: Twitter

Темой купюры стал национальный характер и абстрактные темы. Часовой механизм и человеческие руки с с дирижерской палочкой, изображенные на купюре, символизируют любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени.

В прошлом году были выпущены 170 таких банкнот. К лидеру максимально приблизились шотландская купюра 10 фунтов стерлингов, 10 канадских долларов и семь долларов архипелага Фиджи.

Российская купюра номиналом две тысячи рублей тоже участвовала в конкурсе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 12 октября 2017 года руководство Банка России ввело в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Напомним, символы на новых банкнотах были выбраны по итогам общероссийского голосования. Теперь купюры также содержат защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.

Читайте также:

Купюры в 200 и 2000 рублей войдут в обращение в октябре

Набиуллина: купюры в 100 и 1000 руб. будут уходить из оборота

К ЧМ-2018 в России выпустят пластиковые 100 рублей