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Источник Правда.Ру

Названа самая красивая в мире банкнота

Мир

Международное общество банкнот признало самой красивой в мире за 2017 год швейцарскую купюру в 10 франков. Она является частью нового выпуска Центрального банка Швейцарии, сообщается на сайте организации.

Названа самая красивая в мире банкнота. Названа самая красивая
Фото: Twitter

Темой купюры стал национальный характер и абстрактные темы. Часовой механизм и человеческие руки с с дирижерской палочкой, изображенные на купюре, символизируют любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени.

В прошлом году были выпущены 170 таких банкнот. К лидеру максимально приблизились шотландская купюра 10 фунтов стерлингов, 10 канадских долларов и семь долларов архипелага Фиджи.

Российская купюра номиналом две тысячи рублей тоже участвовала в конкурсе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 12 октября 2017 года руководство Банка России ввело в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Напомним, символы на новых банкнотах были выбраны по итогам общероссийского голосования. Теперь купюры также содержат защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.

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