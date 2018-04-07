Названа самая красивая в мире банкнота

Международное общество банкнот признало самой красивой в мире за 2017 год швейцарскую купюру в 10 франков. Она является частью нового выпуска Центрального банка Швейцарии, сообщается на сайте организации.
Темой купюры стал национальный характер и абстрактные темы. Часовой механизм и человеческие руки с с дирижерской палочкой, изображенные на купюре, символизируют любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени.
В прошлом году были выпущены 170 таких банкнот. К лидеру максимально приблизились шотландская купюра 10 фунтов стерлингов, 10 канадских долларов и семь долларов архипелага Фиджи.
Российская купюра номиналом две тысячи рублей тоже участвовала в конкурсе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 12 октября 2017 года руководство Банка России ввело в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
Напомним, символы на новых банкнотах были выбраны по итогам общероссийского голосования. Теперь купюры также содержат защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан.
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