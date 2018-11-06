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Источник Правда.Ру

Россия и Испания создадут группы для борьбы с фейками

Мир

У Российской Федерации, судя по всему, новый союзник. Во всяком случае, в сфере контроля сети Интернет.

Россия и Испания создадут группы для борьбы с фейками. 394668.jpeg

Так, Россия и Испания, оказывается, договорились о создании группы кибербезопасности. Отряд специалистов займется расследованием и предупреждением распространения недостоверных, заведомо ложных новостей.

Об этом на прошедшей в Мадриде встречи договорились глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и его испанский коллега Жозеп Боррель. Глава испанской дипломатической миссии заявил, что его страна очень обеспокоена фальшивыми новостями, распространяющими в сети Интернет. По словам Борреля, в том, что этим обеспокоена и Россия, признался Сергей Лавров.

Отметим, что сама встреча и обсужденные на ней вопросы являются своеобразным свидетельством примирения России и Испании. Недавно общественность и средства массовой информации заявили о том, что Москве якобы выгодно, чтобы Каталония вышла из состава Испании, ведь РФ хочется видеть страну слабой. Действующий президент России Владимир Путин заявил, что это не так, и российское правительство заинтересовано в сохранении территориальной целостности Испании.

Жозеп Боррель же на прошедшей встрече заявил, что его страну якобы неправильно поняли — испанский министр иностранных дел поделился мнением, что не России выгодно это, а лишь ряду российских средств массовой информации. Они распространяли фейковые новости, и поэтому Испания решила создать группу кибербезопасности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия договорилась о сотрудничестве в вопросе контроля сети Интернет с Китаем, Индией, Пакистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией.

Фото: официальный сайт МИД России

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Темы Лавров Европа Россия Испания
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