В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США

Затянувшемся кризису в дипломатических отношениях Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки не помогут американские промежуточные выборы в Конгресс.

Таким мнением поделился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не стоит возлагать на американские выборы в Конгресс каких-либо надежд. Дмитрий Песков также заявил, что правительство Российской Федерации не видит пока никаких предпосылок для нормализации отношений с Вашингтоном.

Но, несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва будет следить за промежуточными выборами в Конгресс США. "Будем смотреть", — резюмировал Песков. Любопытно, что поднятые в отношении России обвинения во вмешательстве в американские выборы Дмитрий Песков решил оставить без ответа. "Я не готов такие точки зрения комментировать, — заявил пресс-секретарь российского президента.

Неизвестно, когда отношения Москвы и Вашингтона нормализуются, но на данный момент они оставляют желать лучшего. Периодически в средствах массовой информации появляются прогнозы и относительно возможного открытого вооруженного противостояния двух государств. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки усомнилось в том, что Российская Федерация сможет и далее наращивать свою военную мощью. В Пентагоне заявили, что главная угроза для них Китай, а не Россия.

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