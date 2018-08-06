Россия ответила Греции зеркальной высылкой дипломатов

Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило ноту протеста греческому послу Андреасу Фриганасу. В сообщении говорится о том, что на высылку российских дипломатов из Греции Россия ответит зеркально.
Таким образом, правительство РФ дало понять, что также собирается выслать греческих дипломатов с территории своей страны. Поступок Греции российское ведомство назвало недружественным.
Напомним, что в июле этого года греческая сторона выдворила из страны ряд российских дипломатов. Поступок свой Афины объяснили своим недовольство тем, что Российская Федерация вмешивается в их отношения с Македонией. После этого между двумя государствами произошел взаимный обмен претензиями. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил запланированный на осень визит в Грецию.
Российско-греческие отношения всегда складывались довольно тяжело. Так, например, ровно сто лет назад греческая сторона в одностороннем порядке их разорвала. На протяжении следующих десятилетий отношения двух государств и можно и вовсе назвать враждебными. Советский Союз тогда выступал против греческого политического режима, а Греция же высказывала свое недовольство преследованием греков на территории СССР в ходе сталинских репрессий. Несмотря на склоки и раздор, в 1991 году Греция все же признала Россию правопреемницей СССР.
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