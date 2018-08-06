В американские СМИ утек главный секрет "Арматы"

Средства массовой информации Соединенных Штатов Америки "рассекретили" конструкцию российского танка Т-14. Так, авторы статьи аналитического издания "The National Interest" поведали своим читателям о комплексе активной защиты "Афганит".
По мнению авторов статьи, "Афганит" — инновационная система, не знающая аналогов. Данный комплекс активной защиты представляет собой симбиоз лучшего, что есть в других системах защиты от противотанкового оружия.
"The National Interest" описывает "Афганит" как сложнейшую радиоэлектронную систему, что обладает уникальной площадью покрытия. Также он оснащен целым рядом оптических датчиков и лазерных приемников, что позволяют машине отслеживать полет противотанковых ракет.
В арсенале Т-14 есть также уникальные приборы на задней стороне танковой башни. Они создают особые дымовые завесы, благодаря которым обеспечивается радиолокационное отражение.
На самом деле, о комплексе активной защиты "Афганит" стало известно еще в 2016 году, так что ничего особо секретного работникам американского аналитического издания узнать не удалось. Министерство обороны Российской Федерации само рассказало об особенностях конструкции Т-14.
Т-14 — проект новейшего российского основного танка с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе "Арматы".
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