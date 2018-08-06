Россия ответит военно-стратегическим ударом на санкции США

Власти уверяют - наша страна готова к разработанному в американском Сенате законопроекту о санкциях и может ответить военно-стратегическим ударом.



Ответ России подкосил США

Новый документ содержит в себе не только меры против кремлевской элиты, но и запрет на сделки с новым российским суверенным долгом, напомнил глава комитета Анатолий Аксаков. По данным экспертов, российская сторона ответит США зеркальными мерами «военного и стратегического характера».

В России также не исключают и пересмотра ряда международных обязательств Москвы. Аксаков подчеркнул, что разговор коснулся уже новых приобретений суверенного долга, который нет смысл увеличивать, поскольку бюджет работает с профицитом.

Он напомнил, что «бюджетное правило» устанавливает цену отсечения для формирования бюджета в 40 долл. за баррель. С учетом того, что сегодня цена на нефть выше 70 долл., российский Фонд национального благосостояния, куда идут резервы, постоянно пополняется. Таким образом, влияние американских санкций в этой связи будет минимальным.

Аксаков напомнил, что настоящее время установлена достаточно низкая цена отсечения, поэтому Россия в целом готова к ситуации, которя никакого значимого влияния на экономику это не окажет. Он добавил, что в последний месяц был отток из российских ценных бумаг - не только суверенных, но и частных и подчеркнул, что спекулянты, опасаясь новых санкций, начали уходить в другие активы.

В Кремле отметили, что сенаторы США заходят слишком далеко. По мнению российских властей, коль скоро недоказанное вмешательство в американские выборы дает американцам право на нанесение экономического ущерба и на удар по уровню благосостояния народа, то Россия имеет все основания выработать меры, в том числе военного и стратегического характера, способные повлечь непоправимые потери для экономики и доходов американцев

Не исключено, что Россия пересмотрит ряд своих международных обязательств с учетом изменившейся международной обстановки. Всегда надо помнить, что те или иные обязательства брались в определенном международно-правовом контексте. Меняется контекст - меняются и обязательства.

В Кремле также напомнили, что СШа сами ежедневно отказываются от принятых на себя международных обязанностей, в том числе и в сфере контроля над нераспространением ядерного оружия (сделка с Ираном), а также в области тарифного и нетарифного протекционизма в торговле.

Как пишет Независимая газета, документ, озаглавленный «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля - 2018» (DASKAA), призван оказать экономическое, политические и дипломатическое давление на РФ в ответ на продолжающееся российское вмешательство в американский электоральный процесс. В числе прегрешений названы «пагубное влияние в Сирии» и «агрессия в Крыму».

Авторами документа являются демократ Бен Кардин, республиканец Линдси Грэм, демократ Роберт Менендес, республиканец Кори Гарднер, республиканец Джон Маккейн, демократ Джоан Шаин. Меры, которые будут приняты в отношении России включают в себя «санкции против политических деятелей, олигархов, членов семей и других лиц, которые прямо или косвенно содействуют незаконной и коррумпированной деятельности от имени Владимира Путина».

Также DASKAA содержит угрожающий пункт об ограничительных мерах против «сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты, которые имеют поддержку государственных или полугосударственных организаций России», а также о секторальных санкциях против любого лица в России, которое может повлиять на сокращение «злонамеренной киберактивности».

Соответвенно, максимум внимания привлекло к себе требование запретить транзакции с новым российским суверенным долгом. Все это появилось сразу же после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Текст DASKAA также максимально усложняет процедуру выхода США из НАТО, и упрощает передачу средств обороны странам военного блока, чтобы «уменьшить зависимость некоторых стран НАТО от российской военной техники».

Как пояснил Джон Маккейн, "последние два года чиновники нашей национальной разведки предупреждали, что Кремль продолжает усилия, нацеленные на наши выборы и на распространение хаоса среди наших граждан. Пока Путин не заплатит серьезную цену за свои действия, эти атаки на нашу демократию будут только расти".

Напомним, после встречи президентов инициативы посыпались как снежный ком. К прмиеру, сенатор-республиканец Джон Баррассо выдвинул инициативу, нацеленную против российского энергетического проекта «Северный поток - 2», выразив мнение, что европейским странам необходимо диверсифицировать импорт природного газа и сделать выбор в пользу органического топлива из США.

По этому поводу в телеграм-канале Bitkogan заявили, что подобные действия приведут весь мир к ширпокомасштабному кризису, так как финансовые рынки в случае введения в действие подобных санкций ждет "панический risk-off, какого мы, возможно, не видели со времен банкротства LB в 2008 году. Это не преувеличение. Ограничения на привлечение капитала и продажу энергоносителей будут означать дефолт по нашим внешним обязательствам, объем которых лишь ненамного меньше долгов LB перед банкротством. Эффект карточного домика и масштабный делевередж по всем рынкам неизбежны. Это понимают и в США".

"Напомню, что еще в начале года, когда все ждали санкций на ОФЗ, министр финансов США четко сформулировал позицию: это опасно для мировой финансовой системы. Другое дело, что такой законопроект может быть принят как инструмент для удержания России на коротком поводке (по аналогии с CAATSA, имплементация которого произошла лишь через восемь месяцев после его принятия). Или, как сказал в выходные один из авторов законопроекта, чтобы Трамп во время следующей встречи с российским президентом держал удавку на шее Путина", - считает автор.

Не так давно Россия покинула список 33 крупнейших держателей гособлигаций США, так как недавно избавилась как минимум от трети оставшихся. Как пояснил вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский, "ЦБ страхуется от возможного ареста золотовалютных резервов за рубежом. Санкции ужесточаются, и все может пойти по примеру Ирана, у которого были арестованы резервы, вложенные в казначейские облигации. А когда вы покупаете золото, вы его спокойно храните на улице Неглинной - и голова у вас не болит.".