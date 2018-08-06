Кадыров призвал разобраться с Сирией по-чеченски

Опыт Чеченской Республики по борьбе с терроризмом может пригодиться Российской Федерации в боевых действиях на территории Сирии. Так, во всяком случае, считает Рамзан Кадыров.
По словам главы республики, если бы в Москве и Грозном ориентировались на мнение Европы в вопросах предотвращения терроризма, ситуация в Чечне была бы в разы хуже. Кадыров заявил, что тот опыт, что регион выработал за годы борьбы с терроризмом, может пригодиться российской армии.
По мнению Кадырова, террористам нельзя давать и дня отдыха. За это время бандформирования могут набраться сил, перегруппироваться и подготовить новую атаку. Поэтому, заявляет глава Чеченской республики, важно "добить" террористов в Идлибе, не дав им снова "расползтись" по всей территории Сирии.
Напомним, что Российская Федерация в 2015 году поддержала действующее правительство Сирийской республики в борьбе с террористическими бандформированиями, бесчинствующими на территории государства. Данная военная операция для постсоветской России стала первой, когда российские военные приняли участие в боевых действиях за пределами СССР. Вмешательство России помогло проправительственным войскам Сирии переломить ход боевых действий и одержать верх над террористами. На данный момент бандформирования практически полностью уничтожены. Очаг напряжения остается лишь на северо-западе Сирии в районе небольшого города Идлиб.
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