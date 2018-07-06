Глава ФИФА рассказал о всеобщей любви к России

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что участники и гости чемпионата мира по футболу влюбились в Россию.
Об этом Инфантино заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным и легендами мирового футбола в Кремле.
По его словам, "мы все влюбились в Россию. Все мы сюда приехали, провели здесь какое-то время и увидели страну, которая делает очень много".
Инфантино признал наличие стереотипов у Запада в отношении России, но отметил "совершенно непередаваемую красоту" Москвы, рассказал, как болельщики из разных стран с лицами, окрашенными в цвета национальных флагов своих стран, праздновали чемпионат вместе с россиянами.
"Он (гость чемпионата мира - ред.) видит то, что Россия делает для этого чемпионата", - добавил Инфантино.
Правда.Ру ранее информировала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением, что чемпионат мира по футболу отодвинул на второй план политические и прочие упреки в адрес России.
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