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Россия начала свою торговую войну с США

Мир

В ответ на применение Соединенными Штатами Америки новых пошлин на сталь и алюминий, Российская Федерация также ввела ряд компенсирующих мер. О новом этапе взаимоотношений двух сверхдержав и, по-видимому, еще одной теме для разговора на грядущей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом стало известно от пресс-службы Министерства экономического развития РФ.

Россия начала свою торговую войну с США. 389177.jpeg

Так, уже известно, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Принятые правительством компенсирующие меры — это дополнительные повышенные ставки импортных пошлин в размере до 40 % от стоимости ввозимого товара. Данная мера будет действовать в отношении тех товаров из Соединенных Штатов Америки, аналоги которых производятся в России. Так, под этот список подпадает, например, оптоволокно, некоторые виды строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования.

Напомним, что Российская Федерация, равно как и такие участники Всемирной торговой организации, как Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия и страны Евросоюза инициировала спор с Соединенными Штатами Америки. Суть его заключается в том, что, если в ближайшее время не будут найдены компромиссные пути решения взаимного недопонимания, Россия будет ходатайствовать о создании третейской группы и передаче сложившегося спора на ее усмотрение.

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