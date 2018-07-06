Великобритания готовится к атаке России после ЧМ

Британские разведслужбы заявили о возможности атаки России против Великобритании после завершится чемпионат мира по футболу.

Как сообщила газета The Times, разведслужбы страны готовы к возможному покушению на убийство или кибератаку на важные объекты инфраструктуры.

По словам источника в сфере безопасности, "это серьезно". При этом в правительстве Великобритании придают возможности атаки не столь большое значение, однако отмечают, что власти осознают вероятность подобных действий со стороны враждебных государств.

Военные страны считают, что Россия может предпринять что-то в отношении Великобритании еще до окончания чемпионата мира 15 июля.

Напомним, в марте Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания заявила, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

На данный момент пострадавшие - женщина и мужчина 45 лет - находятся в критическом состоянии. Как сообщила полиция графства Уилтшир, они были найдены без сознания в городе Эймсбери, расположенном примерно в 13 километрах от Солсбери.

Напомним, полиция начала расследование и оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые в последнее время могли посещать пострадавшие. В рамках первоначальной версии полиция придерживалась мнения, что пострадавшим стало плохо после приема героина или крэк-кокаина, сообщает Daily Express.

Но сейчас в правоохранительных органах отмечают, что найденные 30 июня люди подверглись воздействию химического вещества.Британские правоохранители сразу заявили об отсутствии связи между этим происшествием и "делом Скрипалей", однако в России полагают, что по британской версии нанесен мощный удар.

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