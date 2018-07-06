Названа причина спасения Скрипалей от гибели

Сотрудники органов безопасности Великобритании предположили, что внезапно обрушившийся ливень предположительно спас экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от гибели.
Как пишет Sun со ссылкой на высокопоставленный источник смертельная доза нервно-паралитического вещества была нанесена на ручку входной двери дома Скрипаля, но за несколько минут до того, как он и дочь открывали ее, на Солсбери внезапно обрушился ливень.
В конечном итоге именно дождь смыл значительное количество А234 и "ослабил его воздействие", подытожили в ведомстве.
Напомним, 4 марта, согласно утверждениям британских властей, в Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Этот случай спровоцировал крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии.
Напомним, полиция начала расследование и оцепила ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые в последнее время могли посещать пострадавшие. В рамках первоначальной версии полиция придерживалась мнения, что пострадавшим стало плохо после приема героина или крэк-кокаина, сообщает Daily Express. Но сейчас в правоохранительных органах отмечают, что найденные 30 июня люди подверглись воздействию химического вещества.
Британские правоохранители сразу заявили об отсутствии связи между этим происшествием и "делом Скрипалей", однако в России полагают, что по британской версии нанесен мощный удар.
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