Трамп и Путин встретятся в резиденции русского императора

Финские СМИ сообщили, что переговоры американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в президентском дворце.

Фото: Fotodom.ru

Как пишет издание ​Helsingin Sanomat, в Хельсинки Трамп намерен прилететь 15 июля. В этот день он встретится с американским дипкорпусом. Согласно расписанию, 16 июля он начнет со встречи с президентом страны Саули Ниинистё, после чего в обед начнутся его переговоры с российским лидером.

Планируется, что местом переговоров станет президентский дворец - рабочая резиденция президента Финляндии. В свое время, когда Финляндия входила в состав Российской империи, это здание, построенное в 1820 году, было царской резиденцией. В последний раз император Николай II посещал его в 1915 году.

Сегодня дворец является одним из трех официальных мест работы президента. С 2017 года здание открыто для посещения публики.

Стоит отметить, что от встречи глав двух крупнейших мировых сверхдержав в Хельсинки не стоит ждать чего-то особенного. Вряд ли Трамп и Путин вот так, спустя несколько лет, сядут и обо всем договорятся. Но факт того, что лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки идут на контакт, говорит о многом.

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