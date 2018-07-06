Трамп и Путин встретятся в резиденции русского императора

Финские СМИ сообщили, что переговоры американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина пройдут в президентском дворце.
Как пишет издание Helsingin Sanomat, в Хельсинки Трамп намерен прилететь 15 июля. В этот день он встретится с американским дипкорпусом. Согласно расписанию, 16 июля он начнет со встречи с президентом страны Саули Ниинистё, после чего в обед начнутся его переговоры с российским лидером.
Планируется, что местом переговоров станет президентский дворец - рабочая резиденция президента Финляндии. В свое время, когда Финляндия входила в состав Российской империи, это здание, построенное в 1820 году, было царской резиденцией. В последний раз император Николай II посещал его в 1915 году.
Сегодня дворец является одним из трех официальных мест работы президента. С 2017 года здание открыто для посещения публики.
Стоит отметить, что от встречи глав двух крупнейших мировых сверхдержав в Хельсинки не стоит ждать чего-то особенного. Вряд ли Трамп и Путин вот так, спустя несколько лет, сядут и обо всем договорятся. Но факт того, что лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки идут на контакт, говорит о многом.
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