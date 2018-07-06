Трамп обрушился на Германию из-за России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова обрушился с критикой на Германию. Напомним, что недовольство друг другом, полнейшее отсутствие взаимопонимания и желания идти на диалог между странами Запада все нарастает и нарастает. Так, совсем недавно, Трамп обвинил Германию в жадности — США, мол, тратит огромные деньги на развитие Североатлантического альянса, в то время как Германия предпочитает лишь пользоваться благами своего присутствия в международном клубе, никак не желая поддерживать его на плаву.
На днях Дональд Трамп снова высказал свое недовольство немецкому правительству. Теперь досталось внешней политики Германии. Так, глава Соединенных Штатов Америки заявил, что Германия ведет с Российской Федерацией двойную игру. Бундестаг якобы признает факт российской агрессии, видит в Москве потенциального врага и хочет от него защититься, но все это не мешает Берлину заключать крупные многомиллиардные сделки с Москвой.
И снова Дональд Трамп считает, что его государство обирают. Он заявил, что Германия "многого хочет" — и чтобы НАТО защитил их от Российской Федерации, но и вести бизнес с Москвой они не прочь. Трамп заявил, что отныне американское правительство не собирается за все это платить из своего кармана, "как полные кретины".
Также досталось и военной сфере Германии. Так, Трамп заявил, что такой крупной стране необходимо тратить на оборону куда больше средств, нежели на данный момент. Напомним, что совсем недавно с той же самой претензией глава Соединенных Штатов Америки обратился к правительству Великобритании.
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