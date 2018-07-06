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Трамп обрушился на Германию из-за России

Мир

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова обрушился с критикой на Германию. Напомним, что недовольство друг другом, полнейшее отсутствие взаимопонимания и желания идти на диалог между странами Запада все нарастает и нарастает. Так, совсем недавно, Трамп обвинил Германию в жадности — США, мол, тратит огромные деньги на развитие Североатлантического альянса, в то время как Германия предпочитает лишь пользоваться благами своего присутствия в международном клубе, никак не желая поддерживать его на плаву.

Трамп обрушился на Германию из-за России. 389139.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

На днях Дональд Трамп снова высказал свое недовольство немецкому правительству. Теперь досталось внешней политики Германии. Так, глава Соединенных Штатов Америки заявил, что Германия ведет с Российской Федерацией двойную игру. Бундестаг якобы признает факт российской агрессии, видит в Москве потенциального врага и хочет от него защититься, но все это не мешает Берлину заключать крупные многомиллиардные сделки с Москвой.

И снова Дональд Трамп считает, что его государство обирают. Он заявил, что Германия "многого хочет" — и чтобы НАТО защитил их от Российской Федерации, но и вести бизнес с Москвой они не прочь. Трамп заявил, что отныне американское правительство не собирается за все это платить из своего кармана, "как полные кретины".

Также досталось и военной сфере Германии. Так, Трамп заявил, что такой крупной стране необходимо тратить на оборону куда больше средств, нежели на данный момент. Напомним, что совсем недавно с той же самой претензией глава Соединенных Штатов Америки обратился к правительству Великобритании.

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Германия разрывает с США?
Темы США НАТО война Трамп Европа Германия Великобритания Североатлантический альянс
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