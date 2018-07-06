Все равно не доживем? Пенсионный фонд предлагают закрыть

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил передать Пенсионный фонд России в руки Федерального казначейства.
Он назвал эту структуру лишней, поскольку она неэффективно "тянет" деньги. По словам Титова, "современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд".
Омбудсмен на встрече с журналистами высказал мысль, что Федеральное казначейство является достаточно продвинутой организацией, в которой была проведена IT-революция.
Он добавил, что Казначейство действительно держит под контролем финансовые потоки внутри государства, поэтому они могли бы справиться с этой функцией.
Многострадальная пенсионная система в последние годы служит объектом реформирования №1 для множества чиновников и политиков. Заморозка накопительной части, предложения по повышению пенсионного возраста, постоянно меняющаяся формула начисления - всех новаций, действующих и предлагаемых, не перечислить. Чем чревато подобное творчество в сфере, так или иначе касающейся уровня жизни всех без исключения россиян?
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