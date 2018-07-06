В Японии казнили главу "Аум Синрикё"

Поставлена точка в долгоиграющей мрачной истории экстремистской религиозной секты "Аум Синрикё"*, появившейся в Японии в 1987 году. В ее основе лежало псевдобуддийское религиозное учение.

Фото: википедия

Семь руководителей "Аум" были казнены на родине в пятницу. Об этом сообщает РИА "Новости". Среди них — глава секты — Сёко Асахара (казнь через повешение), военный министр Киёхидэ Хаякава, разработчик отравляющих газов Томомаса Накагава.

В организации, по разным данным, числилось от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России.

Те, кому сейчас от 35-ти и более, хорошо помнят, как в девяностые секта активно занималась в нашей стране "миссионерской" деятельностью. И название организации при упоминании в СМИ тех лет надписью "Террористическая организация, запрещенная в России", конечно, не сопровождалось. Напротив, под выступления Асахары выделялись тогда лучшие площадки, например, Кремлевский Дворец, его принимали ведущие вузы, включая МГУ и МГИМО. Почитали за честь знакомство с организацией и ее лидером высокопоставленные чиновники.

После того, как секта устроила теракт в токийском метро в 1995-м, распылив зарин (тогда 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести), ее деятельность в России, конечно, свернули, однако полностью избавиться от сектантов на тот момент не удалось. Они ушли в подполье. С 2000 года секта поменяла название на "Алеф", а во главе ее встал экс-руководитель московского отделения "Аум". Между тем еще в 2016 году у секты оставалось 30 тысяч последователей. В том же году Верховный суд России, наконец, деятельность секты в России запретили.

Напомним, что первое преступление члены секты устроили еще в 1994-м, распылив зарин в городе Мацумото (префектуре Нагано). Тогда умерли семь человек. После очередного теракта в 1995-м тридцать руководителей секты были арестованы, тринадцать из них, включая и Сёко Асахару, получили смертные приговоры.

До сих пор им сохраняли жизни лишь по одной причине — до начала 2012 года троим руководителям "Аум" удавалось скрываться, и сохранение жизни главе организации казалось важным для следствия. Когда же их удалось арестовать (в том же 2012-м), ранее приговоренные к смертной казни вынуждены были свидетельствовать против своих приспешников.

В январе же нынешнего года суд отказал в апелляции одному из приговоренных. И с этого момента для следствия необходимость в сохранении жизни приговоренным к казни отпала. Теперь виновники получили по заслугам, однако извлечет ли человечество урок из произошедшего — большой вопрос. Память коротка, а новые секты появляются, как грибы осенью.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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