Пресс-секретарь главы Чехии лично очистил оскверненный памятник

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек вместе с активистам вычистил залитый розовой краской памятник красноармейцам близ Пражского града.

Овчачек в своем в Twitter разместил и фотографии с акции и написал, что считает "своей гражданской обязанностью помочь очистить оскверненный памятник". Он также крайне нелицеприятно отозвался о тех, кто совершил акт вандализма, сравнив их с животными.

Как пишет ТАСС, памятник, который венчает пятиконечная звезда, установлен на улице Марианске градбы близ охраняемой территории Пражского града.

Это каменный обелиск размером около метра с мраморной доской, на которой написано: "Воинам Красной Армии. Они погибли, чтобы наша родина жила".

Напомним, в Чехии памятники советским воинам-освободителям в последнее время все чаще становятся объектами осквернения вандалами. Месяц назад розовой краской в Праге облили памятник маршалу СССР Ивану Коневу.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что именно войска Конева 9 мая 1945 года освободили Прагу от нацистов. В честь этого события и был установлен памятник. После «бархатной революции» он неоднократно подвергался осквернениям. Осквернялось и мемориальное Ольшанского кладбище в Праге - последний раз летом 2007 года.

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