Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек вместе с активистам вычистил залитый розовой краской памятник красноармейцам близ Пражского града.
Овчачек в своем в Twitter разместил и фотографии с акции и написал, что считает "своей гражданской обязанностью помочь очистить оскверненный памятник". Он также крайне нелицеприятно отозвался о тех, кто совершил акт вандализма, сравнив их с животными.
Как пишет ТАСС, памятник, который венчает пятиконечная звезда, установлен на улице Марианске градбы близ охраняемой территории Пражского града.
Это каменный обелиск размером около метра с мраморной доской, на которой написано: "Воинам Красной Армии. Они погибли, чтобы наша родина жила".
Напомним, в Чехии памятники советским воинам-освободителям в последнее время все чаще становятся объектами осквернения вандалами. Месяц назад розовой краской в Праге облили памятник маршалу СССР Ивану Коневу.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что именно войска Конева 9 мая 1945 года освободили Прагу от нацистов. В честь этого события и был установлен памятник. После «бархатной революции» он неоднократно подвергался осквернениям. Осквернялось и мемориальное Ольшанского кладбище в Праге - последний раз летом 2007 года.
Читайте больше:
В Чехии раздумали сносить памятник маршалу Коневу
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.