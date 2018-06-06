"Снимай санкции!": Париж, Лондон и Берлин выдвинули Трампу ультиматум

Руководители МИД и министерств экономики Франции, Германии и Великобритании заявили Вашингтону, что США должны отказаться от санкций против европейских компаний, работающих в Иране.

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В письме министров говорится, что ЕС требует "предоставить освобождение от американских санкций тех европейских компаний, которые приступили к обсуждению или заключили контракты с Ираном после вступления в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

Текст документа обнародовал на своей странице в Twitter министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Письмо, датированное 4 июня, адресовано госсекретарю США Майклу Помпео и американскому министру финансов Стивену Мнучину.

"Как союзники, мы ожидаем, что США откажутся от действий, которые могут нанести вред интересам европейской безопасности, - подчеркнули авторы обращения. - Мы рассчитываем, что экстерриториальные американские меры не будут применены к европейским предприятиям и США будут уважать наше политическое решение".

Pravda.Ru писала ранее, что ядерная сделка с Ираном никогда не вызывала у Трампа оптимизма. Так, в середине февраля он назвал ее "одной из худших", что ему доводилось видеть. До этого ​президент США говорил, что Тегеран должен "быть благодарным" за "страшную сделку", которую предыдущие власти США заключили с Ираном. Кроме того, американский лидер называл заключение подобного соглашения "позором" и не исключал возможности выхода США из соглашения.

В последние 25-30 лет США сделали свою ставку на монархии Залива, которые представляют собой суннитские общины. И после революции 1979 года в Иране, страны Залива получили психологическую травму. И эта психологическая травма заставила их помимо всего прочего очень агрессивно относиться к Ирану. Некоторое время спустя, в 1988 году, США сбили пассажирский самолет, который пресекал Персидский залив. Такое, конечно, в Тегеране не могли не запомнить. По словам заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федераций Андрея Климова, эта история не только про ядерное оружие.

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