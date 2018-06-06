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Источник Правда.Ру

Россия закроет границу для иностранцев-русофобов

Мир

В Министерстве иностранных дел Российской федерации вынесли запрет на въезд в страну "ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии". Об этом говорится в заявлении заместителя директора департамента информации и печати ведомства Артема Кожина.

Россия закроет границу для иностранцев-русофобов. 387772.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Стоить отметить, что конкретных имен в МИДе, к сожалению, не назвали, но детали запрета уже были переданы эстонскому послу.

Такое решение российского правительства является своеобразным ответом на введение в Эстонии ограничительных мер против лиц из "списка Магнитского".

По мнению Кожина, такие действия Таллина рассматриваются Москвой как свидетельство о продолжении выбранного им антироссийского курса.

"Закон Магнитского" в Эстонии приняли в декабре 2016 года, однако до весны этого года местные власти не пользовались возможностью ввести какие-либо санкции против лиц из этого списка. 29 марта эстонское правительство запретило въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского".

Отметим, что "Законы Магнитского" приняты в Соединенных штатах Америки, Великобритании, Канаде и Литве. Согласно этим законам данные страны могут запрещать въезд лицам, которые в других государствах совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, нарушали права и свободы других людей, были уличены в коррупции или отмывании денег. О попадании в список власти страны, как правило, не уведомляют. ​Любопытно, что количестве людей в этом списке постоянно меняется. Изначально же в "список Магнитского" входило около 60 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о громком и радикальном заявлении экс-президента Эстонии Хендрика Ильвеса. По его словам, гипотетическая война Эстонии и России закончится для последней плачевно. По убеждению Ильвеса, в случае войны Российская федерация потеряет не только Санкт-Петербург, но и множество других своих городов. Бывший глава Эстонии заявил, что это связано с тем, что Эстония состоит в Североатлантическом альянсе, который чуть что тут же придет на помощь прибалтийскому государству.

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Евгений Фёдоров о "законе Магнитского"
Темы Россия Москва Эстония Таллинн закон Магнитского список Магнитского
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