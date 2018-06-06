Власти ДНР назвали честную цифру потерь в Донбассе

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что на территории Донецкой и Луганской областей Украины еженедельно гибнут несколько россиян.

фото: commons.wikimedia.org

Бородай в интервью "Свободной прессе" пояснил, что "как руководитель Союза добровольцев я владею не всей статистикой по всем погибшим... Я прежде всего ориентируюсь на русских добровольцев, которых не очень много осталось на территории Донбасса, - в основном местные воюют".

Он также добавил, что вооруженные силы самопровозглашенных республик ежедневно теряют по два-три бойца убитыми. Что касается добровольцев, то союзу приходится каждую неделю думать о том, как отправить домой для похорон тела одного-двух человек.

Отметим, что Бородай категорически отверг идею о том, что россияне едут воевать в Донбасс за деньги. "Потому что за те 15-20 тысяч [российских рублей], которые получают рядовые в корпусах республики, никто не полезет рисковать собственной жизнью, таких безумцев нет", - заявил он. Такие деньги можно заработать в любом регионе России без риска для жизни.

По его словам, основной добровольческий поток начал откатываться обратно после боев в Дебальцево в феврале 2015 года. Напомним, Александр Бородай руководил правительством ДНР с мая по август 2014 года.

Напомним, координатор движения "Доброволец.орг" Михаил Полынков побывал в прямом эфире видеоканала Pravda.Ru. Активист рассказал о том, кто идет в добровольцы на Юго-Восток и какие требования к этим добровольцам предъявляются.

При этом Михаил развеивал ряд мифов, которые гуляют по интернету и которые активно использует в своей пропаганде Киев.

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