Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что на территории Донецкой и Луганской областей Украины еженедельно гибнут несколько россиян.
Бородай в интервью "Свободной прессе" пояснил, что "как руководитель Союза добровольцев я владею не всей статистикой по всем погибшим... Я прежде всего ориентируюсь на русских добровольцев, которых не очень много осталось на территории Донбасса, - в основном местные воюют".
Он также добавил, что вооруженные силы самопровозглашенных республик ежедневно теряют по два-три бойца убитыми. Что касается добровольцев, то союзу приходится каждую неделю думать о том, как отправить домой для похорон тела одного-двух человек.
Отметим, что Бородай категорически отверг идею о том, что россияне едут воевать в Донбасс за деньги. "Потому что за те 15-20 тысяч [российских рублей], которые получают рядовые в корпусах республики, никто не полезет рисковать собственной жизнью, таких безумцев нет", - заявил он. Такие деньги можно заработать в любом регионе России без риска для жизни.
По его словам, основной добровольческий поток начал откатываться обратно после боев в Дебальцево в феврале 2015 года. Напомним, Александр Бородай руководил правительством ДНР с мая по август 2014 года.
Напомним, координатор движения "Доброволец.орг" Михаил Полынков побывал в прямом эфире видеоканала Pravda.Ru. Активист рассказал о том, кто идет в добровольцы на Юго-Восток и какие требования к этим добровольцам предъявляются.
При этом Михаил развеивал ряд мифов, которые гуляют по интернету и которые активно использует в своей пропаганде Киев.
Читайте больше:
Кто идет в ополчение Новороссии
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой