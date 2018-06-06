Путин и Си Цзиньпин пили водку и закусывали колбасой

Президент России Владимир Путин признался, что единственный глава государства, с которым он праздновал свой день рождения - председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото: kremlin.ru

Путин в интервью CRI пояснил, что во время празднования одного из своих дней рождения пил с Си Цзиньпином водку с колбасой.

По его словам, "председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали".

Путин добавил, что они отметили важную дату очень просто: "мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимир Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 9 июня в китайском порту Циндао.

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