Президент России Владимир Путин признался, что единственный глава государства, с которым он праздновал свой день рождения - председатель КНР Си Цзиньпин.
Путин в интервью CRI пояснил, что во время празднования одного из своих дней рождения пил с Си Цзиньпином водку с колбасой.
По его словам, "председатель Си Цзиньпин - это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали".
Путин добавил, что они отметили важную дату очень просто: "мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимир Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 9 июня в китайском порту Циндао.
Читайте больше:
СМИ сообщили о срочной секретной встрече Путина, Си и Ким Чен Ына
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Украинские политики не исключают, что президент страны Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.
Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой