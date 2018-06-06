Мировые эксперты приговаривают США к поражению от РФ и Китая

Помощник госсекретаря Соединенных штатов Америки Уэсс Митчелл выступил с заявлением, что Российская федерация и Китай стремятся "сломать" Запад. Согласно его словам, целью политики России и Китая является "расколоть и раздробить" западный мир.

Митчелл отметил также, что РФ и КНР во многом схожи. Помощник госсекретаря отметил, что оба эти государства ассоциируются с прочной политической стабильностью, которая, по его мнению, основана лишь на грубой силе и высокой степени авторитаризма. Митчелл заявил, что США необходимо выступать за поддержку демократии как основы своего развития, постоянства и процветания, чтобы противостоять "коварным планам" России и Китая.

Соединенные штаты Америки продолжают свою борьбу за мировое господство. Сейчас им приходится работать над изменением своей глобальной стратегии. На фоне лишь разгорающегося конфликта с Москвой и Пекином Вашингтон не может забыть о своей борьбе с международными очагами напряженности. Но эксперты отмечают, что такая многоплановость целей Соединенных штатов будет лишь подрывать их ресурсы и негативно сказываться на боеспособности американских военнослужащих.

Гипотетическая война с Ираном или Северной Кореей, например, потребует от США глобальных затрат. Даже стратегия сдерживания конфликта предполагает переброску значительных сил в Персидский залив, на Корейский полуостров и вокруг него.

Главным же своим приоритетом Соединенные штаты Америки считают борьбу с Российской федерацией и Китаем, которые, по их мнению, стремятся "уничтожить" Америку. Но у Вашингтона слишком много отвлекающих факторов — кризис с КНДР, противостояние с Ираном, их нацеленность на борьбу с международным терроризмом.

И Россия, и Китай, по утверждению многих политологов, будут иметь преимущество в противостоянии с США.

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