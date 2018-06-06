Макрон сравнил разговор с Трампом с приготовлением сосисок

Французский лидер Эммануэль Макрон прибег к метафоре, комментируя телефонную беседу с коллегой Дональдом Трампом. Глава Елисеевского дворца отметил, что мало кто захотел бы съесть сосиску, если бы знал, из чего она сделана.

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Продолжая мысль, Макрон уточнил, что из-за этого ему приятнее, когда человек видит пищу приготовленной. По его мнению, когда бы заказчики знали, что происходит на кухне, то их аппетит бы угас, а стоимость заказа упала. Стоит отметить, что комментарий относился ко всем коллегам.

Во время беседы главы Франции и США говорили о повышении тарифов на ввозимые в Соединенные Штаты сталь и алюминий. По сведениям журналистов CNN, Макрон охарактеризовал эти действия как незаконные и ошибочные, а Трамп, не привыкший к критическим замечаниям, отреагировал плохо.

Отметим, что фразу про сосиски приписывают первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку.

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