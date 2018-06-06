CNN раскрыл постоянные звонки Трампа и Путина

Американские журналисты решили перепроверить слова президента РФ Владимира Путина. Лидер в разговоре с их австрийскими коллегами заметил, что постоянно общается по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Собственные подсчеты сошлись с данными, расположенными на сайте Кремля — у президентов было 8 бесед. Еще 1 состоялась до того, как Трамп вступил в должность. Такие же данные представил и Белый дом.
Кроме того, журналисты выяснили, сколько раз глава США общался с другими коллегами. Оказалось, что с ними он беседует намного чаще. Возглавляют топ любимых собеседников Трампа глава Елисеевского дворца Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Тереза Мэй. Коллеги созванивались двадцать шесть раз. В тройку также вошла канцлер ФРГ Ангела Меркель. У них с Трампом было четырнадцать телефонных встреч.
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