Илон Маск откроет свою кондитерскую фабрику

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен создать кондитерскую компанию.
К такому решению Маск пришел после спора о подходах к управлению бизнесом с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом, который входит в число богатейших людей планеты.
Маск в своем Twitter написал, что открывает "кондитерскую компанию, это будет потрясающе".
По данным Bloomberg, ранее Маск раскритиковал предложенную Уорреном Баффетом стратегию "экономического рва", которая заключается в наличии конкурентного преимущества, держащего в страхе конкурентов.
Со своей стороны, Баффет пояснил, что стратегия "экономического рва" поддерживает многие компании, в том числе принадлежащую ему кондитерскую See's Candies.
Читайте также:
Рабочий Tesla рассказал о рабстве на заводах Илона Маска
Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановления отношений России и Запада. Пространство для маневра у него ограничено и замыкается на одном человеке.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.