Илон Маск откроет свою кондитерскую фабрику

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен создать кондитерскую компанию.

К такому решению Маск пришел после спора о подходах к управлению бизнесом с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом, который входит в число богатейших людей планеты.

Маск в своем Twitter написал, что открывает "кондитерскую компанию, это будет потрясающе".

По данным Bloomberg, ранее Маск раскритиковал предложенную Уорреном Баффетом стратегию "экономического рва", которая заключается в наличии конкурентного преимущества, держащего в страхе конкурентов.

Со своей стороны, Баффет пояснил, что стратегия "экономического рва" поддерживает многие компании, в том числе принадлежащую ему кондитерскую See's Candies.

Читайте также:

Рабочий Tesla рассказал о рабстве на заводах Илона Маска