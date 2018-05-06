Президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам, что "не любит деньги".
Порошенко в интервью немецкому изданию Focus рассказал о своем отношении к деньгам и олигархам.
На просьбу журналиста продолжить фразу "Я люблю деньги, потому что..." он ответил, что "не любит деньги".
А на вопрос, тяжело ли усложнять жизнь олигархам, будучи одним из них, Порошенко ответил, что в борьбе с себе подобными у него "нет никаких препятствий".
"За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии", - заявил он.
Напомним, при всей "нелюбви" к деньгам президент Украины не спешит избавляться от своего главного актива - кондитерского концерна Roshen. Согласно рейтингу, составленному изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, Порошенко входит в пятерку богатейших людей Украины.
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