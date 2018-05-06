США запретили Украины использовать "Джавелины" в Донбассе

Украинские власти сообщили, что существуют "определенные ограничения" со стороны США на использование Javelin.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "Прямой"объяснил, почему американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Туки, есть "условие - не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения".

Тука также добавил, что запрет могут отменить "в любой момент". "Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок", - приводят СМИ слова чиновника.

Напомним, недавно американские СМИ сообщили об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin в количестве 35 пусковых блоков и 220 ракет к ним. Причем затем последовали уточнения, что комплексы не будут направлены в зону так называемой АТО - якобы из опасений, что они могут попасть в руки ополченцев.

Ранее в украинской прессе проявилась информация, что представитель проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, будто в полку "Азов" уже имеется летальное оружие из США. Толлер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов "Азова" уже в июле 2017 года. Вероятно, речь идет об модернизированном в США советском гранатомете РПГ-7 - PSRL. Но поставки на Украину этих гранатометов начались еще в 2016 году.

Любопытно, что конгресс США в мае прошлого года запретил расходование средств, выделяемых по военной линии Украине, на поддержку тогда еще батальона "Азов".

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