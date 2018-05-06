США: число перестрелок в общественных местах побило рекорды

В США количество случае стрельбы в общественных местах достигло рекордных значений.

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Об этом говорится в докладе, опубликованном Федеральным бюро расследований США (ФБР).

Cогласно данным экспертов, число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года.

Аналитики отмечают, что в прошлом году число подобных инцидентов достигло 30. Что характерно, в статистику не были включены перестрелки с участием членов преступных группировок, когда целью преступников были конкретные лица.

Также сообщается, что в период с 2016 по 2017 год было зафиксировано 50 случаев стрельбы в общественных местах. В результате произошедшего в общей сложности погиб 221 человек, ещё 722 получили ранения.

В документе говорится, что инциденты со стрельбой чаще всего происходили в Техасе, Калифорнии и Флориде.

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