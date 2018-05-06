В США количество случае стрельбы в общественных местах достигло рекордных значений.
Об этом говорится в докладе, опубликованном Федеральным бюро расследований США (ФБР).
Cогласно данным экспертов, число случаев стрельбы в общественных местах в Соединённых Штатах в 2017 году достигло максимума в период с 2000 года.
Аналитики отмечают, что в прошлом году число подобных инцидентов достигло 30. Что характерно, в статистику не были включены перестрелки с участием членов преступных группировок, когда целью преступников были конкретные лица.
Также сообщается, что в период с 2016 по 2017 год было зафиксировано 50 случаев стрельбы в общественных местах. В результате произошедшего в общей сложности погиб 221 человек, ещё 722 получили ранения.
В документе говорится, что инциденты со стрельбой чаще всего происходили в Техасе, Калифорнии и Флориде.
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