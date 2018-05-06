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Источник Правда.Ру

Летчики Ирака разбомбили позиции ИГ* в Сирии

Мир

В Сирии военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар по позиции командования ИГ*. Об этом сообщила  пресс-служба главы иракского правительства.

Летчики Ирака разбомбили позиции ИГ* в Сирии. 386656.jpeg
REX/Shutterstock

В прессе сообщается, что операция прошла на юге Эд-Дашиша (провинция Эль-Хасака). Приказ об бомбардировке отдал глава Совета министров Ирака, главнокомандующий вооруженными силами  Хайдера аль-Абади.

Напомним, на сегодняшний день та территория находится под контролем Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.

Накануне ВВС США начала наносить удары по позициям ИГ* в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Со своей стороны, сирийский МИД направил в ООН письма в связи с ударами, обвинив Соединенные Штаты в гибели мирных жителей. Коалиция во главе с США действует на территории страны без согласия Дамаска.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что опубликовано видео удара США по русским наемникам. Американская пресса обнародовала снятое с беспилотника видео удара, нанесенного международной коалицией во главе с США на севере Сирии.

Погибшие россияне участвовали в военных действиях в рамках российской частной военной компании, так называемой ЧВК Вагнера. Обстоятельства военного конфликта до сих пор точно не установлены.

*Организация запрещена в России

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Темы ввс ирак сирия
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