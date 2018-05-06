Украинские активисты разместили на границе с Крымом билборды с провокационными призывами.
Фотографии рекламных щитов появились в Facebook киевского блогера Антона Ходзы. На сегодняшний день на границе размещены 20 плакатов с призывами к захвату полуострова.
По словам Ходзы, цель акции - "напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории".
Он также добавил, что плакаты посвящены 100-летию №освободительного похода" на полуостров. В данном случае речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской народной республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь.
"Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем", - написано на плакатах. Было бы неплохо, конечно, видеть на этих плакатах итоги операции. Напомним, Болбачан в 1918 году действительно захватил Симферополь, но немцы его оттуда быстро выгнали. А в 1919 арестовали по приказу Петлюры и расстреляли. Так что историческая и идеологическая ценность этих отсылок, мягко говоря, сомнительна.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза выступил с заявлением, что Крым можно "вернуть" только силовым путем.
Береза в эфире телеканала "112 Украина" пояснил, что ВСУ являются "одной из сильнейших армий Европы" и готовы к наступлению на полуостров.
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