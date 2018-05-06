Украинские власти намерены провести опрос населения юга России, насколько они готовы участвовать в акциях протеста.
Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины разместил на сайте госзакупок ProZorro тендер на проведение социологического исследования.
Вопросы к участникам будут включать в себя отношение к действующей власти, готовность к акциям протеста и материальное положение.
Кроме того, в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей, а также их медиапредпочтения.
Отметим, что исследование планируется провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.
Стоимость тендера составляет 65 тыс. долларов.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что подавляющее большинство жителей Одессы втайне и явно разделяют пророссийские настроения. К такому выводу пришел украинский журналист Роман Бочкала.
Недавно журналист опубликовал у себя на странице в Facebook пост, в котором он, как "истинный патриот" возмутился умонастроениям своих сограждан. Он отметил, что сам в последнее время слишком часто встречал людей, симпатизирующих России.
"Может ужасные дороги, может нищета... Не знаю, что тянет этих людей к РФ, но это факт: "В войне виноват Киев", "нужно сковырнуть банду и все закончится", "зачем запрещают фильмы?", - пишет Бочкала у себя на странице.
Вместе с тем, журналист опубликовал фотографию. На фото мужчина в ветровке с надписью "Russia" едет на велосипеде. На багажнике сидят два ребенка.
"Этот дядя на велосипеде повстречался в Килийском районе. Если б не двое детей у него на раме, был бы другой разговор", - прокомментировал увиденное Бочкала. Однако позже, под его же постом несколько человек ответили: "какой другой? вы и его бы сожгли по одесской традиции?".
По всей видимости, жители Одессы начали уставать от непрекращающейся клоунады во властных кругах. В конце концов, должен быть период, когда можно вести пропаганду, пиар, дебаты и политические разборки, однако иногда нужно заниматься делом. На одних обещаниях и популизме далеко не уедешь.
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